Синоптики рассказали, как погода порадует израильтян в выходные

В четверг до полудня по большей части Израиля пройдут дожди, но холодная и дождливая погода продлится недолго.

На севере страны, в центре и на юге и вдоль прибрежной равнины до полудня ожидаются локальные дожди. Холодная и дождливая погода, которую пообещал гидрометцентр в четверг, продлится недолго.

В четверг в Иерусалиме 19 градусов, в Тель-Авиве — 22, Хайфе — 19, Беэр-Шеве — 23, Эйлате — 26.

После нерадостного прогноза среды и четверга, в пятницу израильтян ожидает повышение температуры, которая будет даже выше средней для этого времени года. Облачность.

В субботу погода также будет теплой, без осадков.

Пока нет точной гарантии, что новая неделя не начнется с похолодания или дождей, поэтому можно получить удовольствие от выходных дней.

Ранее Курсор сообщал о погоде в Израиле на 15 декабря: ожидается повышение температуры.

Также напомним, что в СМИ сообщили о серьезном кризисе в полиции: в чем причина.

Кроме того, государство обратилось к ООН с важным призывом. Миссия Израиля при ООН в Женеве высказалась после того, как в одном из отчетов использовалась фраза «еврейское лобби».

Редакция уже сообщала, что Кнессет предложил смягчить «закон Бен-Гвира». Если Бен-Гвир не скорректирует законопроект согласно рекомендациям юрисконсультов, то Гали Бахар-Миара примет сторону тех, кто подаст на него иск в Верховный суд.