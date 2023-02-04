Горнолыжный курорт Хермон вновь закрыли для посещения туристов

В субботу, 4 февраля, горнолыжный курорт Хермон вновь закрыли для посещения туристов из-за начавшегося сильного снегопада.

Об этом сообщает администрация курорта.

Когда его снова откроют для лыжников — объявят дополнительно. Но в течение последней неделе на Хермоне продолжается снегопад и образовался устойчивый снежный покров. Но снег выпал не только на курорте, но и в некоторых других горных районах севера страны.

Из-за непогоды Хермон уже закрывали во вторник и среду, 31 января и 1 февраля.

Отметим, что «снежный» период на горе начался в этом сезоне сравнительно поздно. Первый снег на вершине Хермона выпал 25 декабря. Образовавшийся снежный покров продержался около трех дней. Следующий снегопад был только в середине января, но осадков было мало.

«Курсор» писал ранее, что на этой неделе в Израиле ожидаются наводнения из-за сильных дождей. Пожарно-спасательная служба призывает граждан соблюдать инструкции, которые позволят спасти жизнь.

Еще мы писали, что каждый год израильтяне с нетерпением ждут зимы и выпадения снега, который всегда ассоциируется со сказкой и волшебством. Роскошный вид заснеженной горы Хермон опубликовали в сети.

Напомним, что японские ученые протестируют технологию получения электричества из снега. Это произойдет с одном из самых заснеженных городов Японии, Аомори. Если замысел специалистов будет иметь успех, это позволит в будущем добывать дешевую энергию.