Японские ученые попытаются получить электричество из снега

По замыслу ученых, энергия из снега будет производиться при низких затратах. А это позволит значительно снизить и ее конечную стоимость.

Японские ученые в следующем месяце протестируют технологию получения электричества из снега. Это произойдет с одном из самых заснеженных городов Японии, Аомори. Если замысел специалистов будет иметь успех, это позволит в будущем добывать дешевую энергию.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

В ходе эксперимента снег с улиц будут собирать и сбрасывать в бассейн, в котором расположены теплопередающие трубки. Таким образом, электричество будет вырабатываться за счет разницы температур между частью установки и наружным воздухом. Эта разница температур используется для создания конвекционного потока в хладагенте внутри турбины. Конвекционный ток вращает турбину для выработки электроэнергии, объясняют ученые. Поэтому чем выше будет разница температур, тем большей станет мощность, отдаваемая в результате.

Профессор Токийского университета электросвязи Кодзи Эноки, который разработал эту систему, считает, что этот процесс может производить электричество так же эффективно, как солнечные панели.

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