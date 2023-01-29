В Израиле ожидаются наводнения: как не стать их жертвой — видеоинструкция

На этой неделе в Израиле ожидаются наводнения из-за сильных дождей.

В связи с этим Пожарно-спасательная служба призывает граждан соблюдать инструкции, которые позволят спасти жизнь.

Не переезжайте затопленные дороги.

Не приближайтесь и не пересекайте водяные потоки или русла рек (даже на внедорожниках).

Не пользуйтесь лифтами, расположенными на парковках или на нижних этажах.

Не оставайтесь в подвалах и на парковках ниже уровня земли.

Не обогревайте дом с помощью спиральных обогревателей, лучше использовать более безопасные средства отопления, такие как кондиционер или радиатор.

Следуйте инструкциям Пожарно-спасательной службы. В экстренных ситуациях звоните по номеру 102.

Как сообщал Курсор, в Негеве установили новый радар, который предупредит об угрозах наводнений. Новый радиолокационный компонент стоимостью 1,4 миллиона шекелей начнет работать с января этого года. Это настоящее спасение для жителей юга и туристов, приезжающих в регион, поскольку Негев является районом, подверженным частым стихийным бедствиям и наводнениям.

Эта огромная территория, которая еще не была ранее охвачена надлежащим гражданским радаром осадков. Радар позволит обнаруживать грозовые тучи и предупреждения о наводнениях в режиме реального времени, предупреждения, которые в некоторых случаях спасают жизни. Радар был недавно приобретен и установлен Управлением водного хозяйства в районе Эйлата на военной базе Маунт-Узия, район бригады Йоав. Стоимость покупки и установки оценивается примерно в 1,4 миллиона шекелей.

Информация из новой системы будет поступать в Национальный центр прогнозирования наводнений, который используется совместно Управлением водного хозяйства и Метеорологической службой. Предупреждения об опасности наводнений и затоплений будут рассылаться в органы по чрезвычайным ситуациям, правительству и гражданам, которые будут видеть обновленную картину дождя на юге Израиля.

Также Курсор писал о том, что в конце декабря сильные дожди и грозы, обрушившиеся на южную часть Израиля, вызвали затопления в прибрежных районах. Природные катаклизмы также наблюдались и в секторе Газы.