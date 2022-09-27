Горячая точка: Коби Шабтай посетил Храмовую гору

Нападения, насилия и последовавшие за ними аресты палестинцев, вторые сутки продолжающиеся на Храмовой горе, проходят на фоне усиленной боеготовности полиции.

Во вторник комиссар полиции Коби Шабтай отправился оценить ситуацию на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима на фоне возросшей напряженности в связи с участившимися столкновениями во время Рош ха-Шана.

Шабтай и другие полицейские прошли по Храмовой горе после стычек между полицейскими и палестинцами там и в других местах Старого города в течении двух ночей.

Палестинские СМИ сообщили, что двое подозреваемых были арестованы на Храмовой горе, очевидно, после столкновений с полицейскими.

Шабтай, начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман и другие офицеры вошли в Старый город через Дамасские ворота, где израильская полиция задержала подозреваемого.

Полиция не сделала никаких заявлений по поводу посещения Шабтая и сообщений об арестах.

ХАМАС регулярно называет себя главной силой, защищающей от израильтян Храмовую гору, на которой находится мечеть Аль-Акса.

Храмовая гора давно является центром напряженности, но палестинцы усиливают свое недовольство по поводу растущего числа посещений евреями. За последний год это число практически удвоилось и достигло рекордного уровня — более 50 тысяч человек.

Ранее Курсор писал о всплеске насилия на Храмовой горе на Рош ха-Шана: в полиции рассказали подробности.

Также мы сообщали, что на Храмовой горе задержали нарушителей: запускали фейерверки из мечети.