Всплеск насилия на Храмовой горе на Рош ха-Шана: в полиции рассказали подробности

Посещение Храмовой горы евреями по поводу Рош ха-Шана спровоцировало масштабные беспорядки и нападения на полицию, в том числе с коктейлями Молотова и камнями.

В Восточном Иерусалиме продолжаются беспорядки, ночью десятки арабов атаковали полицию, бросая бутылки с зажигательной смесью, камни и фейерверки.

Участники беспорядков подожгли несколько мусорных баков.

В понедельник полиция Иерусалима сообщала о задержании 14 подозреваемых в районе Старого города за нападения и беспорядки, бросание камней и коктейлей Молотова, а также нападение на полицейских. Часть арабских экстремистов пыталась забаррикадироваться в мечети на Храмовой горе, но сотрудники полиции провели их арест. Как выяснилось, большинство нападавших — жители Восточного Иерусалима.

В связи с празднованием Рош ха-Шана группа евреев в понедельник посетила Храмовую гору, это спровоцировало всплеск насилия на Храмовой горе и в Старом городе.

Полиция заявила, что в социальных сетях распространяются неправдивы публикации на тему Храмовой горы. Например, МИД Египта опубликовал пост о «неоднократных и усиливающихся нарушениях в мечети Аль-Акса». Там заявили, что «продолжение провокаций в святых местах ислама усилит напряженность и разожжет насилие».

Кроме того, в полиции добавили, что в этом году нет никаких особых изменений в посещениях Храмовой горы, а также в отношении мусульманских молитв или посещения этого места израильтянами и туристами.

Ранее Курсор писал, что на Храмовой горе задержали нарушителей: запускали фейерверки из мечети. В преддверии праздников полиция была приведена в режим максимальной готовности, чтобы противодействовать подобным беспорядкам.

Также мы писали, что в Израиле во время массовых беспорядков, подобных тем, что произошли в мае прошлого года в арабском секторе, предлагают блокировать социальные сети.