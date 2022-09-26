Запускали фейерверки из мечети: на Храмовой горе задержали нарушителей

В преддверии праздников полиция была приведена в режим максимальной готовности, чтобы противодействовать подобным беспорядкам.

В понедельник, 26 сентября, на Храмовой горе произошли стычки, в ходе которых израильская полиция арестовала двух нарушителей.

Об этом сообщает издание «Детали».

Ночью молодые арабы заперлись в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме, и утром, когда начали сходиться прихожане, нарушители внутри мечети совершили беспорядок и периодически запускали из нее фейерверки.

Полиция задержала нарушителей. Сейчас посещение Храмовой горы продолжается в обычном режиме.

В полиции отметили, что в сети в последнее время стали распространяться неправдивые публикации, касающейся Храмовой горы, с целью подстрекательства к насилию. Такие сообщения, как считают силовики, призваны нагнетать обстановку и ввести общественность в заблуждение.

«Курсор» писал ранее, что во многих регионах Израиля увеличивается присутствие полиции и происходит повышения уровня готовности до максимального, что обусловлено возможными террористическими атаками.

Еще мы писали, что в Израиле во время массовых беспорядков, подобных тем, что произошли в мае прошлого года в арабском секторе, предлагают блокировать социальные сети. С такой инициативой выступил начальник израильской полиции Коби Шабтай.

Напомним, что Храмовую гору за последний год посетили рекордное количество раз.