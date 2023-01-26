Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль, ПА и Египет

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль, Египет и ПА с 29 по 31 января, чтобы проконсультироваться с партнерами по ряду глобальных и региональных приоритетов.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В частности, беседа будет касаться вторжения *россии в Украину, Ирана, израильско-палестинских отношений и сохранения решения о двух государствах, защите прав человека и демократических ценностей, а также других тем.

Госсекретарь посетит Каир, Египет, с 29 по 30 января, где он встретится с президентом Абдель Фаттахом Ас-Сиси, министром иностранных дел Самехом Шукри и высокопоставленными официальными лицами Египта. Он будет продвигать американо-египетское стратегическое партнерство и содействовать миру и безопасности в регионе, в том числе посредством совместной поддержки выборов в Ливии и продолжающегося политического процесса под руководством Судана.

После Блинкен отправится в Иерусалим и Рамаллу с 30 по 31 января. В Израиле он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром иностранных дел Эли Коэном и другими высокопоставленными лидерами, чтобы обсудить неизменную поддержку США безопасности Израиля, особенно касаемо угроз из Ирана.

Также разговор коснется углубляющейся интеграции Израиля в регион, израильско-палестинских отношений и важности решения о создании двух государств, а также ряд других глобальных и региональных вопросов. В Иудее и Самарии госсекретарь встретится с президентом ПА Махмудом Аббасом и высокопоставленными официальными лицами для обсуждения израильско-палестинских отношений и важности решения о создании двух государств, политических реформ и дальнейшего укрепления отношений США с палестинцами и их руководством.

«С израильским и палестинским лидерами госсекретарь подчеркнет настоятельную необходимость того, чтобы стороны предприняли шаги по деэскалации напряженности, чтобы положить конец циклу насилия, который унес слишком много невинных жизней. Он также обсудит важность сохранения исторического статус-кво Храмовой горы в Иерусалиме на словах и на деле. Секретарь будет взаимодействовать с гражданским обществом на протяжении всей поездки, чтобы подчеркнуть нашу приверженность правам человека, поддержку гражданского общества и непреходящее значение связей между людьми», – рассказали в Госдепе.

«Курсор» сообщал, что конгрессвумен США оскандалилась новым актом протеста против Израиля.