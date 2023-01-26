«Правительство апартеида»: конгрессвумен США оскандалилась новым актом протеста против Израиля

Конгрессвумен США Рашида Тлаиб опубликовала фотографию, на которой она улыбается и стоит рядом с палестинским флагом, который она повесила в своем офисе в среду в знак протеста против запрета израильского правительства на вывешивание палестинских флагов в общественных местах.

Palestinians may be banned from flying their flag under an apartheid government, but we can still proudly do it at my office. I’m proud to be a Palestinian American and I want the Palestinian people to know that not all Americans support apartheid. No one can erase our existence. pic.twitter.com/vuW5ciLo1k — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) January 25, 2023

«Во время правительства апартеида палестинцам может быть запрещено вывешивать свой флаг, но мы все еще можем с гордостью делать это в моем офисе, — написала Тлаиб в Twitter. — Я горжусь тем, что я палестинская американка, и я хочу, чтобы палестинский народ знал, что не все американцы поддерживают апартеид. Никто не может стереть наше существование».

Многие люди раскритиковали пост Тлаиб в ее разделе комментариев, упрекая ее в выборе слов.

Бывший член законодательного собрания Нью-Йорка и основатель организации «Американцы против антисемитизма» Дов Хикинд прокомментировал ситуацию: «Вы правы, большинство американцев не поддерживают палестинский апартеид в Иудее и Самарии и в Газе, где не живет ни один еврей! Помашите израильским флагом в Дженине, и вы увидите, как выглядит настоящий апартеид!»

Международный юрист по правам человека и генеральный директор Международного юридического форума Арсен Островский также прокомментировал: «Ваша ненависть к евреям, ложь и подстрекательство не знают границ».

«Забавно, что вы как член Конгресса США не говорите и не осуждаете сожжение флага США на палестинских территориях, — написала активист Йосеф Хаддад. — Я думаю, вам действительно наплевать на свою страну».

Активист Хен Маззиг написал: «В Южной Африке автобусы, больницы и тротуары были разделены. Секс между белыми и черными был запрещен. В Израиле евреи, мусульмане, христиане и друзы ездят на одном общественном транспорте, едят в одних и тех же ресторанах и живут в одном городе. Это не апартеид».

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