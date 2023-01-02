Госсекретарь США пообщался с новым министром иностранных дел Израиля: о чем шла речь

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 2 января, побеседовал с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Об этом сообщает Israel National News.

В частности, Блинкен поздравил Коэна с назначением и подчеркнул неизменную приверженность Соединенных Штатов американо-израильскому партнерству и безопасности Израиля.

Также отмечается, что стороны обсудили продолжающиеся усилия США по продвижению взаимных интересов, таких как дальнейшая региональная интеграция Израиля, решение общих проблем, включая угрозу Ирана, и продвижение ценностей, которые были в основе двусторонних отношений на протяжении десятилетий.

Госсекретарь подчеркнул неизменную приверженность США решению, предусматривающему сосуществование двух государств, и неприятие политики, ставящей под угрозу его жизнеспособность.

Как сообщал Курсор, в декабре госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил лидера Ликуда Биньямина Нетаниягу с тем, что ему удалось сформировать правительство.

Блинкен повторил свои слова из прошлого, согласно которым правительство США будет судить о правительстве по его действиям, а не по заявлениям его членов.

Госсекретарь США не единственный, кто поздравил Нетаниягу с формированием правительства. Так, 22 декабря, состоялась беседа президента россии владимира путина* и лидера Ликуд.

Кремлевский диктатор поздравил назначенного премьер-министра в связи с образованием нового правительства, а также разговор касался войны в Украине. Нетаниягу выразил надежду, что стороны найдут способ для завершения войны, а также добавил, что хочет предотвратить получение Ираном ядерного оружия и пресечь его попытки создания военной базы на нашей северной границе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!