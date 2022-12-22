Нетаниягу позвонил Лапиду: о чем они говорили

Назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу позвонил Яиру Лапиду и сообщил ему о своем разговоре с президентом *россии владимиром путиным.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Ранее мы рассказывали, что в четверг, 22 декабря, кремлевский диктатор поздравил лидера Ликуд с формированием правительства в телефонном разговоре в четверг. Они обсудили разные темы, главное среди которых была война в Украине.

Нетаниягу выразил надежду, что удастся найти способ, как закончить войну и причиненные ею страдания. Также он сказал, что полон решимости предотвратить получение Ираном ядерного оружия и пресечь его попытки создать военную базу на нашей северной границе.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу отклонил требование ультраортодоксальных партий касаемо увеличения субсидий, предоставляемых семьям на одного ребенка.

Помимо этого недавно Лапид, Ганц и Элькин обрушились на новое правительство Нетаниягу. Так, премьер-министр Лапид считает, что это самое экстремальное правительство за всю историю Государства Израиль, к чему причастны председатели Оцма Иегудит и Религиозного сионизма Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич.

Это тему не обделил внимание уходящий в отставку министр финансов Авигдор Либерман, который считает, что Нетаниягу «сформировал правительство тьмы», создал гендерную сегрегацию под эгидой закона», «продвигает государство Гала» и похоронил «видение Герцля и Жаботинского». Либерман призвал к решительной и настойчивой борьбе, а также обещать «надежду и свет» израильским гражданам.

Также о новом правительстве высказался министр Зеев Элькин. По его мнению, Нетаниягу находится в заложниках своих партнеров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!