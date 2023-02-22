Государственная прокуратура угрожает забастовкой из-за судебной реформы

Государственная прокуратура, представляющая около 1100 израильских адвокатов в государственном секторе, угрожает забастовкой.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Там заявили, что в свете забастовки учителей, запланированной на четверг, все адвокаты примут участие в «предупредительной забастовке» и прибудут на работу в четверг в 10 утра. Протест организации направлен против предварительного чтения законопроекта, связанного с судебной реформой.

Ранее мы рассказывали о закрытии 23 февраля всех учебных заведений, находящихся в ведении Министерства образования, из-за забастовки местных властей. Работа учреждений специального образования планируется в обычном режиме.

В мэрии Иерусалима заявили, что не примут участия в забастовке, и что занятия в учебных заведениях города планируют проводить в штатном режиме. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что директора психиатрических больниц направили письмо министру финансов Бецалелю Смотричу, где написали, что они готовы к коллективной подаче в отставку, если им не предоставят необходимый бюджет для найма дополнительного персонала. Тем не менее, учитывая прогнозы, никакие дополнительные средства для минздрава предоставлены не будут, несмотря на обещания в коалиционных соглашениях.

Бывший министр здравоохранения Арье Дери обещал добавить около 5 миллиардов шекелей в бюджет министерства здравоохранения, но проект бюджета не предусматривает одобрение правительством этой меры. В то же время директора психиатрических больниц требуют увеличить на 200 ставок и программы экономической помощи для центров психического здоровья. Эти требования предусмотрены программой, согласованной между минздравом и минфином, и рассчитанной на 5 лет, но, опять-таки, ее не начали выполнять.