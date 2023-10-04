Готлиб выступила с обвинениями в адрес главы Моссада — в разведке отреагировали

Моссад опроверг утверждение депутата «Ликуда» Готлиб о том, что глава разведки встретился с лидером протеста против реформ.

Депутат из партии премьер-министра Биньямина Нетаниягу "Ликуд" Тали Готлиб заявила во вторник, что глава Моссада Дэвид Барни недавно встретился с лидером протестного движения против судебной реформы, что вызвало категорическое отрицание со стороны шпионского агентства.

Тали Готлив написала в Твиттере, что она «слышала», что Шикма Бресслер провела беседу с Барнеа. Готлиб, не вдаваясь в подробности, раскритиковав лидера протеста за то, что она недавно заявила, что крайне правые элементы в правительстве называют - «нацисты». Позже Бресслер извинилась после осуждения со стороны Нетаниягу и других членов коалиции.

Готлиб, адвокат по уголовным делам, отметила, что она обладает парламентской неприкосновенностью и поэтому не боится нарушить предполагаемый приказ о неразглашении информации, и потребовала объяснений по поводу предполагаемой встречи.

«Полный фейк. Глава Моссада не встречался с Шикмой Бресслер», — говорится в кратком сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра от имени Моссада.

После заявления Моссада Готлиб снова разместила в социальных сетях сообщение, в котором упомянула опровержение, но заявила, что ее отчет поступил из «надежного источника». По состоянию на вечер вторника она не удалила свой первый твит с обвинением.

С момента своего вступления в Кнессет после выборов в ноябре прошлого года Готлиб заработала репутацию человека, делающего подстрекательские заявления, как, например, ранее в этом месяце, когда она обвинила Армию обороны Израиля и Шин Бет в «работе на террористов». Помимо того, что ее высказывания являются постоянным источником головной боли для Нетаниягу, Готлиб недавно была ответственна за досадное поражение коалиции на выборах в парламенте после того, как она отказалась следовать линии партии.

Курсор писал, что Тали Готлиб дала оценку отсутствию Бен-Гвира на совещании с главами спецслужб.