По словам депутата Кнессета, отсутствие министра нацбезопасности на встрече "наносит ущерб силе правительства".

Депутат Кнессета Тали Готлиб прокомментировала информацию, согласно которой министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир не был вызван на совещание руководителей силовых ведомств.

Свою позицию политик высказала в соцсети.

"Если средства массовой информации удовлетворены тем, что министр Бен-Гвир не был приглашен на обсуждение вопросов безопасности, это явный признак того, что это плохое решение для правых. Исключение министра национальной безопасности, правого представителя, который «смеет» усложнять задачу и подвергать сомнению рекомендации военного уровня, наносит ущерб силе правительства. Пока правительство участвует в демонизации министра Бен-Гвира, оно играет на руку левым", - написала Готлиб.

Напомним, премьер-министр Биньямин Нетаниягу избегает созывать военно-политический кабинет и проводит вместо этого консультации с министром обороны и главами спецслужб, игнорируя министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Объясняя отсутствие министра, близкий к Нетаниягу источник сказал, что Бен-Гвир “превращает заседания в детский сад”. Другой пояснил, что после совещаний при участии Бен-Гвира ”Нетаниягу вообще не сможет летать за границу" - якобы министр нацбезопасности все время предлагает “точечные ликвидации и всякие блокады”.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил против намерения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира провести еще одну молитву на площади Дизенгоф в Тель-Авиве.

"Молитва – это не провокация. Но сейчас, после серьезного инцидента в Тель-Авиве, самое главное – действовать на снижение напряженности. Поэтому от всех общественных лидеров ожидается, что они будут вести себя ответственно и избегать всего, что не добавляет спокойствия", - призвал Нетаниягу.

Также мы писали о том, что у Бен-Гвира дали оценку выступлению Нетаниягу на Генассамблее ООН.