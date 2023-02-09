Готовы покинуть коалицию: Объединенный иудаизм Торы выдвинул Нетаниягу условие

Высокопоставленные члены партии Объединенный иудаизм Торы сообщили премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что, если он откажется от запланированных его партией судебных реформ, они покинут правительство, лишив его большинства.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Согласно сообщению «Кан Решет Бет», после достижения соглашения между оппозиционной партией «Еш Атид» и «Ликудом» председатель конституционного комитета Кнессета, депутат Симха Ротман, объявил, что предстоящее обсуждение пакета правовой реформы будет отложено до воскресенья.

Напомним, что в среду комитет еще раз обсудил судебные реформы, сосредоточив внимание на изменениях, которые должны быть внесены в состав комитета по отбору судей, а также на запрете Верховному суду отменять Основные законы. После дебатов Ротман сказал членам комитета, что они не будут проводить голосование, хотя оно и было запланировано.

На прошлой неделе Kan News сообщили, что высокопоставленные члены коалиции решили разделить пакет реформ на несколько более мелких компонентов, чтобы как можно скорее принять некоторые ключевые аспекты. Два вопроса, обсуждавшиеся в среду, а именно состав комитета по отбору судей и ограничения возможности судей Верховного суда вносить поправки в Основные законы, были среди пунктов, которые считались наиболее важными для быстрого продвижения.

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