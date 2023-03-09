«Глубокая боль»: Нетаниягу отреагировал на смерть легендарного израильского актера

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил сожаление по поводу кончины лауреата премии Израиля Хаима Тополя. Он скончался в возрасте 87 лет.

Breaking News: Topol, the Israeli actor known for playing Tevye in “Fiddler on the Roof,” died at 87. https://t.co/19WB4ApVcC pic.twitter.com/FlXVmxZp3Z — The New York Times (@nytimes) March 9, 2023

«Моя жена Сара и я, как и все граждане Израиля, с глубокой болью прощаемся сегодня с нашим любимым Хаимом Тополем — любимцем публики, который был одним из величайших артистов Государства Израиль. Он был одним из величайших любителей Земли Израиля, и народ Израиля ответил на его любовь.

Тополь был артистом разносторонним, с большой харизмой и энергией. Он блестяще представлял Израиль в мире и получил международное признание, которого удостоились немногие. Каждый спектакль или фильм с его участием дарил необыкновенные впечатления. Его широкая улыбка, теплый голос и неповторимое чувство юмора сделали его популярной фигурой, покорившей сердца людей».

Несколько лет назад у Тополя диагностировали болезнь Альцгеймера, которая вызывает ухудшение умственных способностей, потерю памяти и нарушение мышления и общения. В последние дни его состояние ухудшилось. Никаких подробностей о дате его похорон пока не сообщается.

В 2015 году, в 67-й день независимости Государства Израиль, Тополь был удостоен Премии Израиля за особый вклад в общество и страну. Он даже получил звание почетного доктора Хайфского университета и Университета Бар-Илан.

«Тополь был одним из гигантов израильской культуры, и нам будет его очень не хватать. Соболезнования его дорогой семье и всем его близким», — написал президент сегодня президент Ицхак Герцог.

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