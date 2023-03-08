В Италии отказались переводить «опасного» Нетаниягу

Итальянский переводчик Ольга Далия Падуя отказалась переводить речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в римской синагоге на выходных, назвав его «опасным».

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Переводчик связалась с посольством Израиля в Риме и написала о своем отказе в Facebook. По ее словам, она не разделяет политических взглядом Нетаниягу и считает, что его нахождение в главе правительства является «чрезвычайно опасным» для демократии. Именно поэтому она отказалась переводить слова главы Ликуда.

«Мои дети меня не простят. Я пыталась убедить их, что дело только в работе, и что, если я откажусь, мой жест почти ничего не изменит. Однако они не были готовы принять никаких объяснений», – написал специалист.

Также Ольга Далия Падуя добавила, что она решила прислушаться к своим детям, которые считают неправильным сотрудничать с тем, кто «продвигает фашистские принципы и подавляет свободу».

Отметим, что уже завтра, 9 марта, Нетаниягу отправится в Италию. Во время своего визита он посетит Еврейский музей Рима и встретится с еврейской общиной в городской сефардской синагоге. В пятницу, 10 марта, запланирована его встреча с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Ранее мы рассказывали, что канцелярия Нетаниягу рассматривают вариант доставки к рейсу в Рим премьер-министра и его жены Сары на вертолете. Это обусловлено намерением протестующих перекрыть все подъездные пути к аэропорту «Бен-Гурион».

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу попал в новый скандал из-за сотрудницы канцелярии премьер-министра.

Помимо этого недавно в Италии столкнулись военные самолеты.