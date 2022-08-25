Грабитель на мотоцикле: женщины в Бней-Браке боятся выходить на улицы

Женщины Бней-Брака напуганы сообщениями об ограблениях мотоциклистом, терроризирующим город около двух недель. Полиция сообщила о своей беспомощности из-за отсутствия записей с камер наблюдения.

Жители города Бней-Брака сигнализируют о серии преступлений, когда мотоциклист грабит женщин и скрывается на байке.

Преступник на мотоцикле выезжает на перекресток, где нет камер слежения, грабит женщин и убегает.

Стало известно, что это цепочка грабежей и регулярная схема действий, вышеупомянутый грабитель цепляется в основном к женщинам, возможно из-за сумки, которую они носят с собой. Он крепко хватает за сумки и похищает их, в большинстве случаев женщины не пострадали физически.

Но несколько дней назад женщина, оказавшая сопротивление, получила несколько приличных ударов от того же байкера, ей потребовалась медицинская помощь, и она была ранена.

Пострадавшая женщина обратилась с заявлением в полицию, и ей сообщили, что она уже четвертая, кто подает подобное заявление.

К сожалению, отсутствие записей с камер наблюдения значительно усложняет поиски преступника.

Один из жителей города рассказал: «На улице становится страшно ходить, потому что он жестоко нападает на женщин, как только видит сумку. Здесь совсем недавно была ранена женщина, потому что она немного боролась с ним».

Другой житель возмущен: «Я не понимаю, как все органы, на которые возложена наша безопасность, не пр инимают необходимых мер для искоренения этого явления. Любая нормальная мэрия и полиция в таком случае хоть бы камеры в этом месте поставили, я уже не говорю о засаде».

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