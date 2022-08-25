Появилось видео жестокого нападения несовершеннолетних арабов на евреев в Иерусалиме

Сегодня будет предъявлено обвинение трем арабам, которые в минувшие выходные напали на прохожих-евреев по националистическим мотивам в Старом городе Иерусалима.

Полиция опубликовала видео:

תיעוד מסופ״ש האחרון בעיר העתיקה, שלושה קטינים ערבים תוקפים באלימות צעירים חרדים שצועדים לכותל, לוחמי מג״ב שנמצאים בעיר העתיקה עוצרים את החשודים בתוך דקות. היום יוגש נגדם כתב אישום pic.twitter.com/TtHairpeK0 — חיים גולדברג (@haim_goldberg) August 25, 2022

Они были арестованы солдатами пограничной службы вскоре после нападения.

Двое подозреваемых были арестованы на месте, еще один подозреваемый был задержан после того, как скрылся с места происшествия, переоделся и продолжал нападать на прохожих, пока его не поймала полиция.