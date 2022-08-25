Появилось видео жестокого нападения несовершеннолетних арабов на евреев в Иерусалиме

Сегодня будет предъявлено обвинение трем арабам, которые в минувшие выходные напали на прохожих-евреев по националистическим мотивам в Старом городе Иерусалима.
Полиция опубликовала видео:
Они были арестованы солдатами пограничной службы вскоре после нападения.
Двое подозреваемых были арестованы на месте, еще один подозреваемый был задержан после того, как скрылся с места происшествия, переоделся и продолжал нападать на прохожих, пока его не поймала полиция.
После окончания следствия и формирования доказательной базы в отношении одного из подозреваемых было подано прокурорское заявление и его содержание под стражей было продлено до сегодняшнего дня для предъявления прокуратурой обвинительного заключения. Двое других подозреваемых отправлены под домашний арест, сегодня также ожидается предъявление им обвинений.
Полиция заявила, что «полиция иерусалимского округа будет продолжать действовать решительно, используя все имеющиеся в ее распоряжении инструменты и средства, чтобы арестовывать и привлекать к ответственности насильственных преступников и правонарушителей, наносящих ущерб общественному спокойствию и безопасности».
Напомним, мы информировали ранее, о подробностях трагедии с молодой женщиной возле Реховота.