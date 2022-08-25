Появилось видео жестокого нападения несовершеннолетних арабов на евреев в Иерусалиме

09:57, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Wisam Hashlamoun/FLASH90

Подозреваемые арабы — несовершеннолетние, проживающие в Старом городе.

Сегодня будет предъявлено обвинение трем арабам, которые в минувшие выходные напали на прохожих-евреев по националистическим мотивам в Старом городе Иерусалима.

Полиция опубликовала видео:

Они были арестованы солдатами пограничной службы вскоре после нападения.

Двое подозреваемых были арестованы на месте, еще один подозреваемый был задержан после того, как скрылся с места происшествия, переоделся и продолжал нападать на прохожих, пока его не поймала полиция.

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Автор материала:
Ирен Давид
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