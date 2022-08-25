Тело нашли в поле: подробности трагедии с молодой женщиной возле Реховота

Следователи работают над установлением личности жертвы в возрасте 20 лет. Происшествие расследуется отделом по тяжким преступлениям.

Тело 20-летней женщины, которую, по-видимому, зарезали, было найдено в четверг утром в поле недалеко от центрального израильского города Реховот, говорится в заявлении израильской полиции.

Вызванные на место медики констатировали смерть женщины. Ее тело обнаружил прохожий.

Полиция начала расследование, и бригады судебно-медицинских экспертов собирали доказательства на месте происшествия.

По сообщениям ивритоязычных СМИ, следователи работают над установлением личности женщины, на теле которой имелись множественные ножевые ранения.

Полиция заявила, что они впервые были уведомлены о теле в 5 утра.

По сообщению полиции, заместитель начальника окружной полиции Ави Битан провел оценку дела, после чего было решено, что им будет заниматься районный отдел по тяжким преступлениям. Расследованию было уделено первостепенное внимание, сообщает 12 канал.

Активисты давно жалуются, что недостаточно делается для предотвращения насилия в отношении женщин в Израиле.

Исследование, проведенное Израильской обсерваторией по фемициду при Еврейском университете, посвященное первой половине 2022 года, показало, что количество фемицидов увеличилось на 71 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года — 12 по сравнению с семью.

В прошлом месяце премьер-министр Яир Лапид обратился к бичу насилия в отношении женщин, заявив, что это «пятно на стране, и так больше продолжаться не может».

«Несмотря на то, что все эти дела отличаются друг от друга, у них есть один общий знаменатель: ужасное насилие, направленное против женщин. Искоренить это явление — наша ответственность как общества и наша обязанность как правительства», — сказал премьер, перечислив несколько недавних случаев убийства и сексуального насилия в отношении женщин.

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