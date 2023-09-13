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Граждане обворовали грузовики на шоссе 6, попавшие в смертельное ДТП - появилось видео

13:12, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
грузовик едет по шоссе фото
Фото: depositphotos.com
Полиция разыскивает граждан, которые поживились на чужом несчастье.

Сегодня утром, 13 сентября, на скоростном шоссе 6 произошла серьезная авария с участием троих грузовиком, в результате которой смертельные травмы получил один из водителей. Но некоторые граждане, использовавший нужным моментом, "помогли" разгрузить транспортные средства.

Об этом сообщает издание "Детали".

Водители, ставшие очевидцами аварии, сняли видео, на котором видно, как несколько человек вытаскивают из поврежденных грузовиков коробки с товарами. Возможно, это были окрестные жители, возможно водители, попавшие в пробку, но они тащили чужой груз двумя руками и даже на голове. Один из пострадавший водителей рассказал, что перевозил шоколадные конфеты.

В полиции начали разыскивать людей, решивших поживиться на чужом несчастье. Их обвиняют в краже. Правоохранители начали расследование обстоятельств происшествия. Шоссе до окончания расследования и эвакуации поврежденных транспортных средств будет перекрыто.

"Курсор" писал ранее, что в ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, на шоссе 6 произошла еще одна смертельная авария. Грузовик столкнулся с ограждением и водитель  скончался от полученных травм. В сети появилось фотография с места ДТП.

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