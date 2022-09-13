В Украине задержали жителя Израиля с поддельными документами — СМИ

Мужчина предъявил фальшивый паспорт гражданина Украины, который был выдан в Донецке. При этом в базе данных данный документ числился как потерянный.

Жителя Израиля с поддельными документами задержали в украинском городе Умань.

Об этом сообщает Telegram-канал Наш Израиль со ссылкой на информацию украинских властей.

Отмечается, что мужчина предъявил фальшивый паспорт гражданина Украины, который был выдан в Донецке. При этом в базе данных данный документ числился как потерянный.

«Как паспорт оказался у израильтянина — неизвестно. По предварительным данным, правоохранительные органы Украины не исключают возможности возбуждения уголовного дела по данному факту», — говорится в сообщении.

Как известно, приближается праздник Рош ха-Шана. Каждый год в этот день в Умань, где расположена гробница рабби Нахмана из Брецлава, съезжаются десятки тысяч еврейских паломников.

Как сообщал Курсор, Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция страны рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана. Такое решение было принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти.

«Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины», — говорится в сообщении украинских правоохранителей.

Позже в Службе безопасности Украины показали, как готовятся к приезду паломников на Рош ха-Шана. Так, СБУ провела ряд антитеррористических мероприятий в Умани (Черкасская область) накануне ежегодного празднования Рош ха-Шана и приезда большого количества паломников.

Как писал Курсор, в июле посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что официального запрета на въезд паломников-хасидов в Украину на празднование Рош ха-Шана нет. Однако Офис президента Украины дал понять, что к осенним праздникам будут приняты и утверждены соответствующие ограничения на въезд в страну.