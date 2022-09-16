Гражданина Судана подозревают в попытке изнасилования несовершеннолетней из Нетании

Мужчина пытался совершить сексуальное насилие над девушкой в обмен на финансовую выплату.

Гражданин Судана был арестован по подозрению в попытке изнасилования несовершеннолетней из Нетании.

Об этом сообщает Maariv.

По информации издания, офицеры полицейского участка в Нетании начали расследование, получив сообщение о том, что суданец «пытается связаться с несовершеннолетней в возрасте до 14 лет в центре города».

«Первоначальное расследование показало, что подозреваемый … пытался изнасиловать несовершеннолетнюю в обмен на финансовую выплату. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суданец будет доставлен в суд в Петах-Тикве с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей. Несовершеннолетнюю благополучно передали родителям.

Как сообщал Курсор, раскрыта личность заключенного палестинского террориста, обвиняемого в изнасиловании женщины-солдата в тюрьме Гильбоа на севере Израиля. Суд отменил запрет на публикацию его имени.

Подозреваемого зовут Махмуд Аталла. Палестинец, связанный с ФАТХ, оказался в центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами в Гильбоа, где недавно снова появились сообщения о сексуальных домогательствах и нападениях на женщин-военнослужащих и охранниц ЦАХАЛа после того, как подобные обвинения уже звучали несколько лет назад.

Также Курсор информировал о том, что в начале августа серийный насильник, недавно освободившийся из тюрьмы, совершил сексуальное насилие над 82-летней женщиной, жертвой Холокоста.

По информации полицейских, 42-летний Адель Хаеб скрывался от надзора Израильской тюремной службы. Он напал на женщину, проживавшую в одном с ним городе.

Ранее Хаеб изнасиловал еще 14 женщин, последней из которых было 70 лет. Каждый раз, когда его осуждали, он отбывал срок и выходил на свободу, продолжая серию изнасилований и нападений.