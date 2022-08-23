Изнасилование военнослужащей ЦАХАЛа в тюрьме Гильбоа: раскрыта личность подозреваемого

16:03, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Суд снял запрет на публикацию имени и фото палестинца, который обвиняется в изнасиловании женщины-солдата ЦАХАЛа.

Раскрыта личность заключенного палестинского террориста, обвиняемого в изнасиловании женщины-солдата в тюрьме Гильбоа на севере Израиля. Суд отменил запрет на публикацию его имени.

Подозреваемого зовут Махмуд Аталла. Палестинец, связанный с ФАТХ, оказался в центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами в Гильбоа, где недавно снова появились сообщения о сексуальных домогательствах и нападениях на женщин-военнослужащих и охранниц ЦАХАЛа после того, как подобные обвинения уже звучали несколько лет назад.

Аталла отбывает пожизненное заключение за убийство палестинской женщины в Рамалле в 2003 году.

В сети также опубликовали его фото.

«Приговоренный к пожизненному заключению заключенный Махмуд Аталла подозревается в изнасиловании надзирательницы в тюрьме Гильбоа и сексуальных преступлениях против двух других тюремных надзирательниц. Против Аталлы уже выдвинуто обвинение в сексуальном насилии над тремя другими женщинами-охранниками. Аталла отрицает подозрения в свой адрес», — написал журналист «Гаарец».

Ранее «Курсор» писал об изнасилованиях в тюрьме Гильбоа: скандал набирает обороты.

Напомним, что министр обороны Бени Ганц и министр общественной безопасности Омер Бар-Лев договорились о проведении совместного расследования по факту призыва девушек в израильские пенитенциарные службы в качестве тюремных надзирателей.

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Автор материала:
Ирен Давид
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