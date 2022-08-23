Изнасилование военнослужащей ЦАХАЛа в тюрьме Гильбоа: раскрыта личность подозреваемого

Суд снял запрет на публикацию имени и фото палестинца, который обвиняется в изнасиловании женщины-солдата ЦАХАЛа.

Раскрыта личность заключенного палестинского террориста, обвиняемого в изнасиловании женщины-солдата в тюрьме Гильбоа на севере Израиля. Суд отменил запрет на публикацию его имени.

Подозреваемого зовут Махмуд Аталла. Палестинец, связанный с ФАТХ, оказался в центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами в Гильбоа, где недавно снова появились сообщения о сексуальных домогательствах и нападениях на женщин-военнослужащих и охранниц ЦАХАЛа после того, как подобные обвинения уже звучали несколько лет назад.

Аталла отбывает пожизненное заключение за убийство палестинской женщины в Рамалле в 2003 году.

В сети также опубликовали его фото.

הותר לפרסום: האסיר הביטחוני מחמוד עטאללה השפוט למאסר עולם הוא החשוד באונס סוהרת בכלא גלבוע ועבירות מין בשתי סוהרות נוספות. נגד עטאללה כבר יש אישום על פגיעה מינית בשלוש סוהרות אחרות.

עטאללה מכחיש את החשדות נגדו. pic.twitter.com/ACgRcgNMw9 — Josh Breiner (@JoshBreiner) August 23, 2022

«Приговоренный к пожизненному заключению заключенный Махмуд Аталла подозревается в изнасиловании надзирательницы в тюрьме Гильбоа и сексуальных преступлениях против двух других тюремных надзирательниц. Против Аталлы уже выдвинуто обвинение в сексуальном насилии над тремя другими женщинами-охранниками. Аталла отрицает подозрения в свой адрес», — написал журналист «Гаарец».

Ранее «Курсор» писал об изнасилованиях в тюрьме Гильбоа: скандал набирает обороты.

Напомним, что министр обороны Бени Ганц и министр общественной безопасности Омер Бар-Лев договорились о проведении совместного расследования по факту призыва девушек в израильские пенитенциарные службы в качестве тюремных надзирателей.