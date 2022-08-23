Изнасилование военнослужащей ЦАХАЛа в тюрьме Гильбоа: раскрыта личность подозреваемого

Раскрыта личность заключенного палестинского террориста, обвиняемого в изнасиловании женщины-солдата в тюрьме Гильбоа на севере Израиля. Суд отменил запрет на публикацию его имени.
Подозреваемого зовут Махмуд Аталла. Палестинец, связанный с ФАТХ, оказался в центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами в Гильбоа, где недавно снова появились сообщения о сексуальных домогательствах и нападениях на женщин-военнослужащих и охранниц ЦАХАЛа после того, как подобные обвинения уже звучали несколько лет назад.
Аталла отбывает пожизненное заключение за убийство палестинской женщины в Рамалле в 2003 году.
В сети также опубликовали его фото.
«Приговоренный к пожизненному заключению заключенный Махмуд Аталла подозревается в изнасиловании надзирательницы в тюрьме Гильбоа и сексуальных преступлениях против двух других тюремных надзирательниц. Против Аталлы уже выдвинуто обвинение в сексуальном насилии над тремя другими женщинами-охранниками. Аталла отрицает подозрения в свой адрес», — написал журналист «Гаарец».
Ранее «Курсор» писал об изнасилованиях в тюрьме Гильбоа: скандал набирает обороты.
Напомним, что министр обороны Бени Ганц и министр общественной безопасности Омер Бар-Лев договорились о проведении совместного расследования по факту призыва девушек в израильские пенитенциарные службы в качестве тюремных надзирателей.