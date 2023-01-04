Грипп в Израиле: сколько людей госпитализировали за неделю

Вирус гриппа может вызывать тяжелые заболевания, такие как пневмония, респираторные осложнения, воспаление сердца мышцы и даже смерть.

За последнюю неделю у 345 пациентов был выявлен положительный результат на вирус гриппа и у 552 пациентов был положительный результат на вирус RSV, вызывающий заболевание легких.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно его данным, на начало недели 17,3% всех застрахованных в Израиле были привиты от гриппа. Возраст большинства вакцинировавшихся составляет 55 лет и старше.

С начала октября 2022 года до конца прошлой недели в Национальный центр контроля заболеваний поступили сообщения о 2251 госпитализированном с лабораторным подтверждением гриппа, из них 345 госпитализированы за последнюю неделю. На прошлой неделе было госпитализировано 409 человек с лабораторным подтверждением гриппа.

«Министерство здравоохранения призывает население пройти вакцинацию от гриппа, особенно мужчин и женщин 65 лет и старше, а также лиц из групп риска. Вирус гриппа может вызывать тяжелые заболевания, такие как пневмония, другие респираторные осложнения, воспаление сердца мышцы и даже смерть. Вакцина снижает риск осложнений, таких как пневмония, госпитализация и смертность. Рекомендуется вакцинироваться каждый год, потому что болезнь меняется, и каждый год появляется новый вирус, немного отличающийся от того, что был в предыдущем году», — отметили в министерстве.

Также сообщается, что большинство вирусов гриппа, идентифицированных до сих пор в Израиле, относятся к типу А, а меньшинство — к типу В. В центральной лаборатории вирусов среди больных гриппом типа А были выявлены два подтипа: подтип А/Н1, и подтип A/H3. В состав противогриппозной вакцины, вводимой в Израиле, входят эти два подтипа гриппа А и две линии гриппа В.

Курсор писал ранее, что впервые птичий грипп в Израиле был обнаружен 22 ноября 2022 года на птицеферме, где разводят индеек, в кибуце Шлухот.

Еще мы писали, что минздрав заявил о резком росте госпитализаций с гриппом. Представители ведомства призывают население вакцинироваться от гриппа, особенно мужчин и женщин от 65 лет и старше, а также людей из групп риска.