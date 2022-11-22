В Израиле обнаружили птичий грипп

22 ноября на птицеферме, где разводят индеек, в кибуце Шлухот, обнаружили вирус птичьего гриппа.

Об этом сообщает издание «Детали».

Птицебойню, а также все птичники в радиусе до 10 километров от места выявления гриппа перевели на карантин.

Отметим, что птичий грипп, известный также как классическая чума птиц, является острой инфекционной вирусной болезнью птиц, которая поражает органы пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56%. Он характеризуется антигенной вариабельностью и высоковирулентными штаммами, которые делают птичий грипп особо опасной болезнью.

Птичий грипп может привести, помимо всего прочего, к большому экономическому ущербу. Различные штаммы вируса способны вызывать от 10 до 100 % гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трёх видов птиц.

Природный резервуар вируса ‒ мигрирующие птицы, в основном дикие утки. Дикие популяции птиц, в отличие от домашних, имеют высокую устойчивость к вирусу гриппа.

Это заболевание остро протекает и характеризуется следующими симптомами:

повышенная температура тела до 39 °C;

суставная, мышечная и головная боль;

боль в горле, кашель с мокротой, ринит.

боль в животе, рвота, диарея. (если поражен желудочно-кишечный тракт).

Впервые этот грипп обнаружили в Италии более ста лет назад. Первый случай заражения человека зафиксировали в Гонконге в 1997 во время вспышки гриппа у домашней птицы. Тогда заболело 18 человек, 6 из которых умерли.

В последний раз о выявлении птичьего гриппа сообщали в Испании 4 октября этого года.

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