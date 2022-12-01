Группы ЛГБТК возмущены соглашением Нетаниягу с партией Ноам

Подразделение, отвечающее за внешнее программирование в системе образования, будет находиться под контролем ультраправого депутата Кнессета Ави Маоза.

Крайне правый член Кнессета Ави Маоз получит контроль над подразделением министерства образования, отвечающим за внешние программы в школах, в рамках коалиционного соглашения, достигнутого с партией «Ликуд» ранее на этой неделе. Это может поставить под угрозу возможности ЛГБТК+ организаций взаимодействовать с системой образования.

Согласно соглашению, в течение 30 дней после формирования правительства, отдел внешних программ и продвижения партнерства будет передан из министерства образования в новый «Департамент национальной еврейской идентичности» Маоза. Бюджет нового отдела составит 100 миллионов шекелей в первый год, а год спустя он увеличится до 150 миллионов шекелей.

Отдел внешних программ и развития партнерских отношений отвечает за «развитие и ведение диалога между общественными секторами в подразделениях министерства образования при передаче навыков обмена процессами и создании культуры совместного управления». Все, от художественных программ до научных программ, политических и социальных программ, должно пройти одобрение подразделения.

Организации ЛГБТК +, такие как Israel Gay Youth (IGY), Hoshen, Pride House в Беэр-Шеве и Shoval, предоставляют программы для израильских студентов через это подразделение. В интервью 14-му каналу в понедельник Маоз предупредил, что «иностранные фонды и зарубежные страны, финансирующие учебные программы министерства образования, проникли в страну», указав на то, что более 3000 учебных программ, по его словам, организованы «левыми организациями».

Маоз добавил, что намерен «вернуть все государственные системы к еврейской идентичности», заявив, что он уберет «гендерные исследования» из израильской системы образования.

Aguda — Ассоциация за равенство ЛГБТ в Израиле — предупредила, что «передача полномочий Ави Маозу должна обеспокоить каждого родителя в Израиле».

«В год, когда 80% молодежи ЛГБТК + в Израиле сообщили, что они столкнулись со случаями насилия и ненависти из-за своей идентичности в школе, Ави Маоз отмечает своей целью причинить вред этой молодежи и узаконить насилие в отношении них», — заявили они. Aguda призвала Нетаниягу предотвратить передачу подразделения. Hoshen, просветительская организация, поощряющая терпимость к ЛГБТК+, заявила, что «человек, который так ненавистно выразился по отношению к сообществу ЛГБТК+, не может быть человеком, которому доверена безопасность молодежи в системе образования».

Ранее Курсор писал, что Либерман заявил, что Нетаниягу «покончит» с Бен-Гвиром и Смотричем.