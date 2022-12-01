Либерман заявил, что Нетаниягу «покончит» с Бен-Гвиром и Смотричем

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман высказался о возможном будущем Бецалеля Смотрича и Итамара-Бен-Гвира.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По мнению Либермана, Биньямин Нетаниягу «примет свои личные указы» и в итоге «покончит» с председателями «Религиозного сионизма» и «Оцма Иегудит».

Это не последнее политическое высказывание, прозвучавшее в последнее время из уст главы партии НДИ. Так, недавно он в негативном ключе прокомментировал назначение Ави Маоза на должность замминистра и куратора бюро «Натив», а также бюджетные требования участников коалиции.

Он считает, что Маоз предпримет попытку закрытия путей в Израиль для репатриантов из стран бывшего СССР.

«Я не знаю, как к этому относится потенциальный глава правительства, но я хосу напомнить, что сейчас в ЦАХАЛе служат пять с половиной тысяч солдат, которые не являются евреями по Галахе. Я считаю, что они в гораздо большей степени евреи, чем все ученики Поневежской, Гродненской и Хевронской йешив. По всей видимости, Ави Маоз собирается создать им (военнослужащим-неевреям ‒ прим.ред.) препоны для вхождения в израильское общество», ‒ добавил Либерман.

Помимо этого уходящий министр финансов высказался о коалиционных переговорах, вызывающих у него тревогу. Негативный комментарий связан, в том числе, с бюджетными требованиями.

По мнению чиновника, они обойдутся Израилю в солидную сумму. В частности, стоимость кошерной электрической инфраструктуры он оценил в 30 миллиардов шекелей. В случае добавления всех требования по увеличению зарплат полиции и ЦАХАЛу цифры превысят 100 миллиардов шекелей.

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