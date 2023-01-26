Грядет международный скандал: в Швеции хотят публично сжечь свиток Торы

Швеция никогда не была одним из самых больших сторонников Израиля, но запланированное там событие в ближайшее время поставит отношения между странами перед беспрецедентным кризисом. Шведские демонстранты планируют провести демонстрацию перед посольством Израиля в стране в знак протеста против политики Израиля. В рамках протеста демонстранты хотят сжечь свиток Торы и властям даже был подан запрос на проведение такой акции.

Об этом пишет Kipa.

Согласно сообщениям СМИ, шведская полиция может удовлетворить их запрос на том основании, что речь идет о свободе выражения мнений.



Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан отреагировал на инцидент и сказал: «Я думаю, что это шокирующая вещь, есть разница между свободой слова и сжиганием Торы. Нам не нужны более четкие напоминания известной поговорки о том, что «где сжигают книги, там будут сжигать и людей». Я ожидаю, что шведское правительство вмешается и предотвратит это шокирующее событие, я обращусь к послу Швеции в ООН в знак протеста против этого события».

В любом случае, похоже, что если митинг действительно будет одобрен, это может привести к серьезному кризису между странами, и дело может даже дойти до дверей высоких чинов обоих правительств.