Спецслужбы рф дестабилизируют ситуацию в Швеции на религиозной почве ‒ эксперты

Кремль может быть причастен к сжиганию Корана в Стокгольме.

Кремль разработал и организовал операцию по дестабилизации ситуации в Швеции на религиозной почве.

Об этом сообщает Robert Lansing Institute.

Это нужно для того, чтобы помешать планам Швеции по интеграции в НАТО, ухудшить отношения с мусульманскими странами и подготовить почву для террористических актов со стороны последователей ислама, которые находятся в Швеции как беженцы. Второстепенная цель Кремль ‒ провокация беспорядков и насилия для повышения риска активизации деятельности международных террористических организаций в Швеции.

Эксперты Robert Lansing Institute проанализировали инцидент, который произошел 21 января 2023 года в Стокгольме при участии лидера партии «Жесткий курс» (Hard Line party) Расмуса Палудана. В тот день он решил публично сжечь экземпляр Корана у посольства.

По информации шведских СМИ, эту идею ему предложил местный журналист Чанг Йоханнес Фрик. Утверждается, что он гарантировал политику покрытия всех связанных с этим расходов. Эксперты полагают, что россия выбрала Палудана, потому что ранее он участвовал в акциях по сожжению Корана в Дании, Германии и Франции, а также демонстрировал карикатуры на пророка Мухамеда.

«Российская военная разведка, вероятно, использовала ничего не подозревающего Палудана при посредничестве Чанга Йоханнеса Фрика, который, по многочисленным признакам, является агентом *гру рф, завербованным для проведения психологических операций. В результате кремль запустил операцию по эскалации противоречий между Турцией и Швецией на фоне предстоящих выборов в Анкаре, понимая, что в ходе продолжающейся кампании нападение на религиозный символ ислама нельзя оставить незамеченным», ‒ пишу аналитики.

«Курсор» сообщал, что, по словам Эрдогана, Турция заблокирует вступление Швеции в НАТО.

Ранее российские пропагандисты заявили, что россия передаст Ирану ядерное оружие, чтобы атаковать Израиль.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!