ХАБАД поведал о секретном оружии, которое помогло победить в Войне Судного дня

Увидев его, окружившие и превосходящие солдат ЦАХАЛа сирийцы запаниковали и сдались в плен без боя.

На днях делегация ХАБАДа побывала в профессиональном пехотном училище, чтобы провести церемонию зажжения ханукальных свечей. В состав этой делегации вошли пятеро взрослых, а также религиозные подростки и дети. Они появились перед учащимися курса командиров и их командованием — тремя строевыми ротами, всего порядка четырехсот человек.

Об этом говорится в материале портала Haaretz.

Отмечается, что представитель ХАБАДа, известного как мессианско-миссионерское хасидское движение, духовными лидерами которого на протяжении его истории были семь Любавичских Ребе, выступил перед военными.

В частности, он рассказал им о случае, когда представители этого религиозного движения были обстреляны в Хевроне, когда выполняли «священную миссию — делать солдат счастливыми».

Затем представитель ХАБАДа перешел к истории, которую, по его словам, рассказал ему специальный посланник Любавичского Ребе. Согласно сюжету, в разгар одного из самых тяжелых танковых сражений на Голанских высотах во время Войны Судного дня солдаты ЦАХАЛа почувствовали необходимость надеть тфилин, и их командиры разрешили им это сделать.

По его словам, увидев филактерии на израильтянах, окружившие и превосходящие их сирийцы, якобы, запаниковали и сдались в плен без боя, потому что решили, что израильские солдаты намерены применить против них «новое секретное оружие».

Как сообщал Курсор, в августе в возрасте 71 года скончался бригадный генерал Эми Плант, получивший медаль за доблесть за участие в битве при Эмек Хабака на Голанских высотах во время Войны Судного дня под командованием Авигдора Кахалани.

Также Курсор писал о том, что президент Ицхак Герцог, премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц почтили память мучеников Войны Судного дня.