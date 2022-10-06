«В этом случае Ливан заплатит высокую цену»: Ганц заявил о готовности ответить на вероятные удары «Хезболлы»

Президент Ицхак Герцог, премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц почтили память мучеников войны Судного дня. Они 6 октября побывали на горе Герцля в Иерусалиме, где состоялась соответствующая церемония.

Глава оборонного ведомства на фоне переговоров с Ливаном о морской-экономической границе сделал заявление. Он пригрозил ответить, если «Хезболла» попытается нанести ущерб израильской инфраструктуре.

Об этом сообщает Maariv.

Ганц резко высказался о любых проявлениях терроризма. Он пообещал, что израильская армия отреагирует на угрозу в такому случае.

«Если «Хезбалла» попытается нанести ущерб нашей инфраструктуре, Ливан заплатит большой цену», – заявил глава минобороны.

Бенни Ганц добавил, что пока идут переговоры ЦАХАЛ находится на нашей северной границе, выполняет самую большую непосредственную оперативную задачу. В эти дни правительство продвигает соглашение о распределении экономической зоны, что имеет последствия для экономики и безопасности, включая ущерб интересам Ирана в Ливане и регионе.

Политик отметил, что спустя 49 лет после трагических событий Израиль готов защищаться. Он высказал свое мнение, почему войну Судного дня выиграли израильтяне. По его мнению, это удалось, поскольку все покинули синагоги и свои дома, пошли в бой.

«Там были религиозные и светские люди, из кибуца и города, все они вышли на защиту государства и его граждан», – добавил политик.

Ранее «Курсор» сообщал, что премьер-министр Ливана Наджиб Микати оценил договор о морской границе с Израилем. Он заявил, что соглашением предотвращается большая война в регионе.