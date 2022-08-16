Скончался капитан, остановивший сирийские войска в войне Судного дня

Бригадный генерал Эми Плант, получивший медаль за доблесть за участие в битве при Эмек Хабака на Голанских высотах во время Войны Судного дня под командованием Авигдора Кахалани, скончался в понедельник в возрасте 71 года.

Похороны Планта состоятся во вторник в 18:00 на кладбище Мошав Магшимим в центре Израиля, где он жил.

В 1975 году за участие в битве при Эмек-Хабаке Плант получил от тогдашнего начальника штаба Муты Гора Медаль за доблесть, вторую по величине награду, присуждаемую Армией обороны Израиля.

На веб-сайте «Беоз Рухам», который ведет ЦАХАЛ в память о награжденных медалями за службу, говорится, что Плант «храбро сражался, выполняя боевые задачи и рискуя собственной жизнью».

Brigadier General Emi Plant, who received the Medal of Valor for his part in the Battle of Emek Habakah in the Golan Heights during the Yom Kippur War, under the command of Avigdor Kahalani, passed away on Monday at the age of 71.#Syria | #Israelhttps://t.co/3kAHfgDlOM — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 16, 2022

На веб-сайте далее говорится, что «рота капитана Планта была одной из опор сирийских сил в северном секторе. Во время боев большинство командиров танков в его подразделении были убиты, а силы сократились».

«Несмотря на это, он и его люди оставались на своих позициях, ободряли оставшихся и продолжали вести ответный огонь по наступавшему противнику», — написано на сайте.

Капитан Плант приказал отступающим танкам, находившимся в его районе, вернуться на передовые боевые позиции, тем самым остановив военные действия Сирии, несмотря на то, что в его подразделении осталось всего шесть танков. «В этих действиях он проявил образцовое мужество и лидерские качества», — говорится на сайте.

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