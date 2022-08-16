Скончался капитан, остановивший сирийские войска в войне Судного дня

07:24, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Бригадный генерал Эми Плант помог остановить сирийские войска в боях на Голанских высотах, несмотря на ужасающие трудности.

Бригадный генерал Эми Плант, получивший медаль за доблесть за участие в битве при Эмек Хабака на Голанских высотах во время Войны Судного дня под командованием Авигдора Кахалани, скончался в понедельник в возрасте 71 года.

Похороны Планта состоятся во вторник в 18:00 на кладбище Мошав Магшимим в центре Израиля, где он жил.

В 1975 году за участие в битве при Эмек-Хабаке Плант получил от тогдашнего начальника штаба Муты Гора Медаль за доблесть, вторую по величине награду, присуждаемую Армией обороны Израиля. 

На веб-сайте «Беоз Рухам», который ведет ЦАХАЛ в память о награжденных медалями за службу, говорится, что Плант «храбро сражался, выполняя боевые задачи и рискуя собственной жизнью».

На веб-сайте далее говорится, что «рота капитана Планта была одной из опор сирийских сил в северном секторе. Во время боев большинство командиров танков в его подразделении были убиты, а силы сократились».

«Несмотря на это, он и его люди оставались на своих позициях, ободряли оставшихся и продолжали вести ответный огонь по наступавшему противнику», — написано на сайте.

Капитан Плант приказал отступающим танкам, находившимся в его районе, вернуться на передовые боевые позиции, тем самым остановив военные действия Сирии, несмотря на то, что в его подразделении осталось всего шесть танков. «В этих действиях он проявил образцовое мужество и лидерские качества», — говорится на сайте.

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Автор материала:
Ирен Давид
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