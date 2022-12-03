Hainan Airlines объявила об открытии еще одного рейса из Тель-Авива

Китайский авиаперевозчик Hainan Airlines заявил, что для израильтян с 22 декабря текущего года откроют еще один прямой рейс в Китай. Помимо города Шэньчжэнь, самолеты будут летать еще в Шанхай.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Рейсы будут осуществляться из Тель-Авива по четвергам на самолетах Boeing 787-9, которые еще называют «Dreamliner». Стоимость билета пока неизвестна. Но пассажирам перед вылетом нужно пройти ПРЦ-тест, оформить «зеленый сертификат» в посольстве КНР в Израиле, а после прибытия в Шанхай оставаться в изоляции на протяжение 8 дней за свой счет.

Отмечается, что открытие еще одной авиалинии в Китай из Израиля связано с ослаблениями коронавирусных ограничений в стране.

Генеральный директор авиаперевозчика Энди Вей отметил, что израильский рынок превзошел все их ожидания, поэтому они открывают еще один маршрут. Возобновление деятельности китайской компании в Израиле может стать трамплином для возвращения китайских туристов и бизнесменов в Израиль и израильских граждан в Китай.

Он выразил надежду, что вскоре Hainan Airlines увеличат частоту рейсов и в Шэньчжэнь, и в Шанхай, и что власти Израиля разрушат компании осуществлять полеты по более короткому южному маршруту, позволяющему экономить топливо и меньше загрязнять окружающую среду.

«Курсор» писал ранее, что с 2023 года авиакомпания Wizz Air откроет два новых авиамаршрута из Тель-Авива.

Еще мы писали, что израильтянам назвали причины, из-за которых в последнее время существенно выросла стоимость авиабилетов.