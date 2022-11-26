Авиакомпания Wizz Air запускает два новых рейса из Тель-Авива

С начала следующего года венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает два новых рейса из Тель-Авива. Авиаперевозчик будет летать в Барселону (Испания) и Сучаву (Румыния).

Об этом сообщается на сайте компании.

Новые линии Wizz Air открывает с 9 января.

Авиакомпания в Сучаву будет летать по понедельникам и пятницам из международного аэропорта «Бен-Гурион». По понедельникам самолет будет отправляться в 22:20 из Тель-Авива и приземляться в аэропорту Сучавы в 01:30. Рейсы из Сучавы запланированы на 18:25, а приземление в Тель-Авиве — на 21:30.

По пятницам вылет из Израиля будет выполняться в 18:30 и приземление в Румынии — в 21:40. Рейсы из Сучавы запланированы на 14:35, а приземление в Израиле — на 17:40. Цена на билеты в одну сторону стартуют от 30 евро.

Также из Тель-Авива начнут выполняться рейсы в Барселону. Самолеты будут летать четыре раза в неделю:по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании и в приложении.