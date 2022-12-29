Хайфа расширяется: сколько квартир начали строить в городе в 2022 году

За три квартала текущего года в Хайфе началось строительство 596 новых квартир, что на несколько процентов больше, по сравнению с 2021 годом.

Об этом свидетельствует анализ данных CBS, проведенный организацией подрядчиков Хайфского округа.

При распределении начала строительства по размеру квартиры указано, что в Хайфе с января по сентябрь начали строить 331 4-комнатную квартиру по сравнению с 373 за весь 2021 год. Также начали строить 195 5-комнатных квартир против 124 в прошлом году, 60 3-комнатных квартир против 14 в прошлом году, 7 квартир с 6 комнатами и более по сравнению с 28 в 2021 году, и 3 2-комнатные квартиры по сравнению с 27 в прошлом году.

По словам председателя Ассоциации подрядчиков округа Хайфы, для улучшения состояния рынка недвижимости города, требуется понимание со стороны муниципалитета того, что Хайфа нуждается в развитии и расширении, что он должен поощрять строительство в городе, действовать по сокращению продолжительности процедуры планирования и значительно ускорить темпы выдачи разрешений на строительство.

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