Стало известно, сколько израильтяне в месяц тратят на жилье

В прошлом году в Израиле ежемесячные расходы на жилье для всех домохозяйств в среднем составили 3763 шекеля, то есть 23 процента от доходов граждан.

Такие данные за 2021 год представило Центральное статистическое бюро.

Согласно опросу, 33 процента израильтян тратят из дохода более 30 процентов на жилье и такой показатель является высоким, и создает риск впасть в бедность. Но более сложная ситуация у тех, кто арендует квартиру или дом, поскольку у них из бюджета в месяц уходит более 67 процентов.

Если брать географический анализ, то самым дорогим городом для проживания считается Рамат-Ган. В нем около половины домохозяйств (48 процентов) тратят более 30 процентов своего дохода на жилье, в то время как в Кфар-Сабе, находящейся в нижней части таблицы – только 25 процентов.

На рынке аренды Бней-Брак лидирует в списке городов с самыми высокими расходами для арендаторов: более 86 процентов арендаторов тратят более 30 процентов своей зарплаты на жилье.

Среди крупнейших городов Израиля самые высокие ежемесячные расходы на жилье для арендаторов зафиксированы в Тель-Авиве – Яффо (6802 шекеля), самые низкие – в Хайфе (2890 шекелей).

«Курсор» писал ранее, что сейчас на рынке недвижимости в Израиле наблюдается нестабильная ситуация, однако в этом году было совершено много крупных сделок в больших городах. Но при формировании рейтинга журналисты не учитывали квартиры, которые продаются «на бумаге».

Еще мы писали, что согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, в третьем квартале текущего года в северном округе цены на квартиры в среднем увеличились на 21 процент.