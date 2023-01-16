На прошлой неделе самый загруженный порт Израиля был продан консорциуму во главе с индийской Adani Group, возглавляемой самым богатым человеком Азии Гаутамом Адани.

Хайфский порт провел плановый демонтаж кранов.

Об этом информирует Telegram-канал Голос Израиля.

СМИ отмечает, что кранам уже более 30 лет. Демонтаж провели в целях обновления восточной части порта.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе консорциум во главе с индийской Adani Group, возглавляемой самым богатым человеком Азии Гаутамом Адани, завершил покупку порта Хайфы — самого загруженного порта Израиля. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Отмечается, что сумма сделки составила 4 миллиарда шекелей (1,15 миллиарда долларов).

В июле Израиль объявил, что продаст порт в Хайфе, крупный торговый центр на средиземноморском побережье, победившим в торгах компаниям Adani Ports и местной химической и логистической группе Gadot.

Компания Адани управляет 13 морскими терминалами в Индии и контролирует 24 процента морской торговли этой страны. У него нет холдингов на Западе, поэтому его приход в Израиль является сигналом к увеличению морского сообщения между Азией и Европой и потребности основных азиатских игроков в хабе в Средиземноморье.

Также Курсор писал о том, что в июне 2022 года в порту Хайфы произошла утечка опасного вещества, причал срочно закрыли.