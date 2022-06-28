Хакеры взломали израильские туристические сайты

Группа хакеров Sharp Boys впервые возникла в декабре. Тогда она объявила, что взломала два израильских туристических веб-сайта, слила информацию о 100 тысяч пользователей и выставила на продажу информацию примерно о трех миллионах человек.

Хакерская группа Sharp Boys заявила, что во вторник получила данные с израильских туристических сайтов, включая идентификационные номера, адреса, информацию о кредитных картах и ​​многое другое.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

По словам хакеров, они взломали сайты hotels.co.il, isrotel.com, minihotel.co.il, tivago.co.il и danhotels.com.

«Куда бы вы ни пошли, даже в ваших поездках, вы находитесь под нашим контролем. Помните наше имя», — говорится в сообщении Sharp Boys.

Раннее в этом месяце группа заявила, что взломала ряд других израильских туристических сайтов и получила личную информацию пользователей.

Позже Sharp Boys опубликовали электронную таблицу, которая, как утверждалось, содержала информацию о кредитных картах и ​​личную информацию 100 тысяч человек.

Во всех своих атаках Sharp Boys не требовали выкупа и не ссылались на них. Неясно, мотивированы ли нападения националистическими мотивами.

Ранее редакция Курсора писала, что неизвестные агенты используют фитнес-приложение для отслеживания израильских войск на базах.

Кроме того, Курсор писал, что в ФБР предупредили пользователей интернета о новой опасности.

Еще напомним, что Microsoft заблокировал связанную с Ираном хакерскую группу, нацеленную на израильские компании.