Хакеры взломали израильские туристические сайты

Хакерская группа Sharp Boys заявила, что во вторник получила данные с израильских туристических сайтов, включая идентификационные номера, адреса, информацию о кредитных картах и многое другое.
Об этом пишет The Jerusalem Post.
По словам хакеров, они взломали сайты hotels.co.il, isrotel.com, minihotel.co.il, tivago.co.il и danhotels.com.
«Куда бы вы ни пошли, даже в ваших поездках, вы находитесь под нашим контролем. Помните наше имя», — говорится в сообщении Sharp Boys.
Раннее в этом месяце группа заявила, что взломала ряд других израильских туристических сайтов и получила личную информацию пользователей.
Позже Sharp Boys опубликовали электронную таблицу, которая, как утверждалось, содержала информацию о кредитных картах и личную информацию 100 тысяч человек.
Во всех своих атаках Sharp Boys не требовали выкупа и не ссылались на них. Неясно, мотивированы ли нападения националистическими мотивами.
Ранее редакция Курсора писала, что неизвестные агенты используют фитнес-приложение для отслеживания израильских войск на базах.
Кроме того, Курсор писал, что в ФБР предупредили пользователей интернета о новой опасности.
Еще напомним, что Microsoft заблокировал связанную с Ираном хакерскую группу, нацеленную на израильские компании.