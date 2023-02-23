ХАМАС атаковал Израиль: обнародованы видео и подробности

На юге Израиля зазвучали сирены, когда полдюжины ракет вылетели из сектора Газа.

Об этом заявили израильские военные рано утром в четверг, на следующий день после того, как в Шхеме прошла очередная операция и у террористов раздались призывы к мести.

Пять ракет сбила противоракетная система «Железный купол», а последний снаряд упал на открытой местности, говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

דובר צה"ל: בהמשך לדיווח על הפעלת התרעה, זוהו שישה שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל. לוחמי ההגנה האווירית יירטו חמישה שיגורים, שיגור נוסף נפל בשטח פתוח. חדשות בזמן בטלגרם pic.twitter.com/U0gB6EY6RU — חדשות בזמן (@udimiz) February 23, 2023

יירוט הרקטות בשדרות | תיעוד@Itsik_zuarets

(צילום: אלירן איפראימוב, שדרות און ליין) pic.twitter.com/eQh0HT0aBh — כאן חדשות (@kann_news) February 23, 2023

מדובר צה"ל נמסר כי זוהו שישה שיגורים — חמישה יורטו ושיגור נוסף נפל בשטח פתוח | תיעוד הירוטים באשקלון@ItayBlumental https://t.co/75IJIQDLoS pic.twitter.com/8eBeItdrqg — כאן חדשות (@kann_news) February 23, 2023

Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало. Ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственность.

Ранее в Ашкелоне, Сдероте и других районах вблизи границы с Газой прозвучали сирены, сообщили в армии.

Видео, размещенное в социальных сетях, по-видимому, показывают залп из Газы и перехваты над израильскими городами, включая Ашкелон.

Также поступали неподтвержденные сообщения о том, что в этом районе были слышны взрывы.

Атака произошла вслед за перестрелкой с участием ЦАХАЛа в ​​городе Шхем.

Палестинские террористические группировки заявили, что по меньшей мере шестеро из убитых ЦАХАЛом палестинцев были их боевиками. Принимали ли участие в перестрелке остальные, не сообщается.

Полиция ранее повысила уровень боевой готовности из-за опасений возмездия, а представитель правящего в секторе Газа военного крыла ХАМАС выступил с завуалированной угрозой, заявив, что террористическая группировка «наблюдает за эскалацией преступлений врага против нашего народа на оккупированном Западном берегу» и его терпение на исходе».

Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Нахала назвал израильский рейд «огромным преступлением».

«Наш долг как сил сопротивления — без колебаний отреагировать на это преступление», — сказал он.

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