ХАМАС атаковал Израиль: обнародованы видео и подробности

На юге Израиля зазвучали сирены, когда полдюжины ракет вылетели из сектора Газа.
Об этом заявили израильские военные рано утром в четверг, на следующий день после того, как в Шхеме прошла очередная операция и у террористов раздались призывы к мести.
Пять ракет сбила противоракетная система «Железный купол», а последний снаряд упал на открытой местности, говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало. Ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственность.
Ранее в Ашкелоне, Сдероте и других районах вблизи границы с Газой прозвучали сирены, сообщили в армии.
Видео, размещенное в социальных сетях, по-видимому, показывают залп из Газы и перехваты над израильскими городами, включая Ашкелон.
Также поступали неподтвержденные сообщения о том, что в этом районе были слышны взрывы.
Атака произошла вслед за перестрелкой с участием ЦАХАЛа в городе Шхем.
Палестинские террористические группировки заявили, что по меньшей мере шестеро из убитых ЦАХАЛом палестинцев были их боевиками. Принимали ли участие в перестрелке остальные, не сообщается.
Полиция ранее повысила уровень боевой готовности из-за опасений возмездия, а представитель правящего в секторе Газа военного крыла ХАМАС выступил с завуалированной угрозой, заявив, что террористическая группировка «наблюдает за эскалацией преступлений врага против нашего народа на оккупированном Западном берегу» и его терпение на исходе».
Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Нахала назвал израильский рейд «огромным преступлением».
«Наш долг как сил сопротивления — без колебаний отреагировать на это преступление», — сказал он.
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