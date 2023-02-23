Ракетный удар по Газе: в ЦАХАЛе сделали официальное заявление

Израиль атаковал объекты ХАМАСа в Газе через несколько часов после ракетного обстрела Ашкелона и Сдерота.

Израильские военные самолеты нанесли бомбовые удары по террористической группировке ХАМАС в секторе Газа рано утром в четверг.

The compound is located adjacent to a mosque, medical clinic, hotel, police station and school.2/3 pic.twitter.com/69m7lTZXgk — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2023

«В ответ на ракеты, выпущенные из Газы, истребители ВВС нанесли удар как по объекту производства оружия, так и по военному комплексу, принадлежащему террористической организации ХАМАС, расположенному в центральной и северной частях Газы. Комплекс расположен рядом с мечетью, медицинской клиникой, отелем, полицейским участком и школой. Это служит еще одним свидетельством того, как террористическая организация ХАМАС эксплуатирует гражданское население Газы, преднамеренно размещая свое вооружение в центре жилых районов», — написали в ЦАХАЛе, показав фото.

Удар ЦАХАЛа произошел через несколько часов после того, как палестинцы выпустили шесть ракет по южной части Израиля в качестве мести за израильскую операцию в Шхеме днем ​​ранее.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что истребители нанесли удар по оружейной мастерской ХАМАСа в центре Газы, а также по «военному объекту», используемому группировкой к северо-западу от города Газа.

Палестинский новостной сайт Shehab сообщил, что израильские боевые вертолеты атаковали лагерь беженцев аль-Шати к северо-западу от города Газа.

На видео, опубликованных в социальных сетях, виден сильный взрыв в здании у побережья и темный столб дыма, поднимающийся над густонаселенным анклавом в утреннем свете.

Израильский удар был явным ответом на предрассветную атаку ХАМАСа, в ходе которой шесть ракет были выпущены по израильским городам Ашкелон, Сдерот и другим районам вблизи сектора Газа.

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