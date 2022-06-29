ХАМАС готов провести в Газе переговоры с двумя израильтянами об обмене пленными

Предварительно согласован приезд в Газу израильтян для переговоров об обмене пленными. Это решение последовало вслед за уведомлением ХАМАСа об ухудшении здоровья одного из заключенных.

ХАМАС дал предварительное согласие на визит израильских гражданских представителей в Газу с целью проведения переговоров об обмене пленными.

С 2018 года ХАМАС отвергал эту инициативу, но в начале этого года Сами Обейд, известный активист в Газе, связался с представителями Газы по этому вопросу и впервые получил положительный ответ от ХАМАСа. Йоэль Маршак, член кибуцного движения, и представитель семей заключенных должны были передать ХАМАСу определенный предмет, свидетельствующий об их желании въехать в сектор Газа, что они и сделали.

ХАМАС дал зеленый свет, а Маршак попросил письменное обязательство гарантировать это, однако получил только устное подтверждение. По техническим причинам в этой инициативе остается только Маршак, без представителя семей.

Маршак обращался к высокопоставленным представителем службы безопасности Израиля с просьбой разрешить въезд в сектор для решения вопросов обмена.

Министр обороны Бени Ганц заявил в среду, что видео ХАМАСа является шантажом под видом гуманитарного вопроса, а попытки шантажа не повлияют на поведение Израиля.

На конференции Cyber Week в Тель-Авивском университете Ганц сказал, что ХАМАС удерживает четырех израильтян, нарушая законы. «Израиль использует различные средства и продолжает принимать все возможные меры, чтобы вернуть людей домой. Это гуманитарный вопрос, и к нему относятся соответствующим образом», — заявил он.

ХАМАС объявил об ухудшении состояния здоровья одного из израильтян, удерживаемых в Газе, Хишама аль-Саида, и опубликовал видео, на котором аль-Саид лежит в постели и подключен к кислородному баллону.

«Курсор» писал, что ХАМАС заявил об ухудшении состояния здоровья одного из израильских пленных.

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