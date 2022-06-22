В Израиле сформировали новый добровольческий пограничный отряд

Пограничная полиция, которая является частью израильской полиции, была концептуально преобразована в Национальную гвардию, чтобы включить подкрепление, называемое «Израильской гвардией». В новую израильскую гвардию будут набраны неоплачиваемые добровольцы и члены резерва пограничной полиции.

Новые израильские пограничные силы были официально введены во вторник в ответ на израильско-арабские беспорядки во время прошлогодней 11-дневной войны в Газе.

Об этом сообщает World Israel News.

Силы создаются специально для решения проблем внутренней безопасности в чрезвычайных ситуациях, таких как массовые беспорядки израильских арабов, которые произошли в смешанных еврейско-арабских городах в поддержку ХАМАС во время операции «Страж стен» в прошлом году.

Новобранцы будут обучены методам борьбы с беспорядками и смогут хранить свое оружие и снаряжение дома, чтобы иметь к ним доступ в любое время, подобно медикам-добровольцам, которые всегда имеют при себе свои комплекты.

Эти неоплачиваемые граждане будут разделены на разные компании. Одна из них, под названием «Матмид», уже существует в составе 8000 человек на периферии страны и в ближайшие полтора года примет на себя еще 1500 мужчин и женщин.

Еще две роты, получившие название «Острие копья», к концу года наберут 1000 солдат-добровольцев, которые прошли обязательную службу, но все еще чувствуют себя обязанными защищать свою страну.

Планируется удвоить это число в течение 2023 года.

В своем объявлении о новой группе премьер-министр Нафтали Беннет сказал, что необходимость очевидна, и взял на себя ответственность за эту идею.

«Беспорядки в «Стражах стен» научили нас тому, что угроза национальной безопасности исходит изнутри», — сказал он.

«Все поняли, что пока мы говорим об опасности со стороны Ирана и «Хизбаллы», проблема начинается дома».