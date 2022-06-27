ХАМАС заявил об ухудшении состояния здоровья одного из израильских пленных

В плену у боевиков ХАМАСа находятся несколько пленных израильтян. Стало известно о плохом состоянии здоровья одного из них. Об этом сообщили боевики.

Арабская террористическая организация ХАМАС сообщила об ухудшении состояния здоровья одного из израильтян, удерживаемых в плену террористами.

Об этом информировал Телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

Террористы в Газе удерживают в плену граждан Израиля: Аверу Менгисту – душевнобольного израильтянина, двух арабов-бедуинов также страдающих психическими заболеваниями и Хишама Шаабана ас-Сайяда и Джумаа Ибрагима Абу-Аниму.

«Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ предотвратил на границе с Египтом контрабанду наркотиков на 3 млн шекелей. Силы полиции и ЦАХАЛа задержали партию наркотиков, которую пытались контрабандой переправить через египетскую границу. Примерная стоимость партии оценивается в 3 млн шекелей.

Мы писали ранее, что в Израиле сформировали новый добровольческий пограничный отряд. Пограничная полиция, которая является частью израильской полиции, была концептуально преобразована в Национальную гвардию, чтобы включить подкрепление, называемое «Израильской гвардией».

Также мы информировали, что израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.

Напомним, ЦАХАЛ во время ночного рейда в Дженине арестовал 17 палестинцев. В рамках очередной операции в Иудее и Самарии израильскими силами безопасности задержаны 17 палестинских арабов, подозреваемых в терроризме. У них было изъято оружие, с которым преступники нападали на военных.