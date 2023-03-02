ХАМАС обратился с неожиданным призывом к палестинским бунтовщикам на границе с Газой

В последние две недели в Газе наблюдаются первые ростки попыток возобновить беспорядки на границе с сектором Газа, подобные тем, что наблюдались в 2018 году. После военной операции в Шхеме, в ходе которой неделю назад были убиты 11 палестинцев, молодые жители сектора Газа вышли в район пограничного заграждения с Израилем и начали жечь покрышки и нарушать порядок.

Как пишет Israel Hayom, в ХАМАСе молодым людям разрешили выпустить пар, но в то же время в организации есть понимание того, что такие действия могут перерасти в насильственные и неконтролируемые акты, что может подтолкнуть сектор Газа к конфликту.

На этом фоне ХАМАС неожиданно сделал предупреждающие сигналы палестинцам, участвовавшим в беспорядках на границе, и потребовал на время прекратить свою деятельность.

Согласно источникам, ХАМАС не против их деятельности, но не хочет, чтобы она велась бессистемно и неорганизованно и отнимала бы у него контроль над происходящим.

ХАМАС поймал некоторых демонстрантов, которые пытались запускать воздушные шары с горючим, и приказал им остановиться, потому что организация хочет, чтобы в Газе сохранялась тишина, заявил источник в Палестине.

Однако источник пояснил, что если эскалация на территориях Иудеи и Самарии и Восточного Иерусалима усилится ближе к месяцу Рамадан, ХАМАС не будет мешать демонстрантам добираться до пограничного заграждения, «Сейчас ХАМАС предпочитает мир на границе. Он очень надеется, что в Иудее и Самарии и в Иерусалиме не произойдет ничего серьезного, что заставит их», — сказал источник.

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