Палестинцы возобновляют запуски зажигательных шаров — ХАМАС

Такой шаг является ответом на погромы палестинских деревень после теракта в Хаваре.

После ночных погромов в окрестностях Шхема Египет больше не требует от палестинских боевиков Газы соблюдать тишину на южных границах, «потому что они знают, что эскалацию провоцирует оккупационный режим, а палестинцы только отвечают».

Об этом заявил член руководства ХАМАСа Муса Абу Марзук, сообщает Israel Info.

Издание отмечает, что, по информации палестинских источников, запуски «зажигательных шаров» в приграничные районы Израиля возобновились «в знак солидарности с жителями Хавары».

«В то время как США усадили за стол переговоров в Акабе представителей Израиля и Палестинской автономии, “деэскалацией” на южных границах Израиля занимается египетская разведка. В последние дни ее представители вели прямые переговоры с руководством палестинских фракций Газы. … Палестинские вооруженные группировки “дошли до точки кипения и отказываются от любых уступок для предотвращения эскалации», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.