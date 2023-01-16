ХАМАС опубликовал первое видео с израильским пленным

16:34, Сегодня
Новости Израиля, Мировые новости
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Фото: depositphotos.com

Мужчина спрашивает: «Как долго я буду здесь?»

Террористическая организация ХАМАС в понедельник опубликовала первые документы гражданина Израиля Аверы Менгисту, который удерживается ХАМАСом с 2014 года.

На видео слышно, как Менгисту говорит: «Я заключенный Авера Менгисту, как долго я буду здесь? Я и мои друзья в плену после долгих лет. Где государство и народ Израиля, чтобы освободить нас?»

Видео было опубликовано Бригадами Изз ад-Дин аль-Кассам, военным крылом ХАМАС, всего через несколько часов после того, как генерал-майор Герци Халеви был назначен новым начальником штаба ЦАХАЛа.

«Курсор» сообщал, что ХАМАС выступил с угрозами из-за действий Бен-Гвира.

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