ХАМАС опубликовал первое видео с израильским пленным

Террористическая организация ХАМАС в понедельник опубликовала первые документы гражданина Израиля Аверы Менгисту, который удерживается ХАМАСом с 2014 года.

На видео слышно, как Менгисту говорит: «Я заключенный Авера Менгисту, как долго я буду здесь? Я и мои друзья в плену после долгих лет. Где государство и народ Израиля, чтобы освободить нас?»

Видео было опубликовано Бригадами Изз ад-Дин аль-Кассам, военным крылом ХАМАС, всего через несколько часов после того, как генерал-майор Герци Халеви был назначен новым начальником штаба ЦАХАЛа.

Hamas publishes a video purportedly of Avera Mengistu, who was captured by the terror group after crossing into the Gaza Strip in 2014. The authenticity or date of the video is unclear. pic.twitter.com/OBzLOyWgfF

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 16, 2023