ХАМАС отреагировал на заявление Бен-Гвира о Храмовой горе

Официальный представитель ХАМАСа заявляет, что все попытки Израиля навязать новую реальность на Храмовой горе будут сорваны.

Харун Насер Эль-Дин, официальный представитель ХАМАСа, ответственный за вопрос Иерусалима, прокомментировал планы министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира посетить Храмовую гору.

Ранее Бен-Гвир сообщил, что планирует подняться на гору в течение первой недели своего пребывания в должности, скорее всего, во вторник, что совпадает с днем ​​поста десятого тевета, хотя он может отложить визит до среды.

В опубликованном им сообщении Насер Эль-Дин сказал, что «экстремист Бен-Гвир пытается убедить своих избирателей, что он выполняет свои обещания, ворвавшись в Аль-Аксу (мечеть)».

«Мы считаем оккупационное правительство ответственным за любую эскалацию, если будет нанесен ущерб Аль-Аксе (мечети) или нашему народу, который цепляется за Иерусалим. Мы призываем наш народ защитить Аль-Аксу (мечеть), и мы уверены, что наши люди предотвратят все попытки навязать Аль-Аксе (мечеть) новую реальность», — добавил представитель ХАМАС.

Ранее Насер ад-Дин призвал мусульман Иудеи и Самарии, а также Израиля прийти к мечети Аль-Акса, чтобы прекратить посещение этого места евреями, подчеркнув, что «палестинский народ останется защитником Мечеть Аль-Акса и святые места» и «будут поддерживать сопротивление (в борьбе с оккупацией»).

Бен-Гвир ответил накануне вечером на сообщения о своих планах посетить Храмовую гору: «Благодарю все СМИ за проявленный интерес к вопросу восхождения на Храмовую гору. Действительно, Храмовая гора — важный вопрос и, как я уже сказал, я планирую подняться на Храмовую гору».

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир собрался подняться на Храмовую гору. Министр национальной безопасности написал саркастический пост в Twitter, в котором поблагодарил все СМИ, «которые интересуются этим вопросом».