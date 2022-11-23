ХАМАС после взрывов в Иерусалиме: Мы не будем молчать, когда Аль-Акса находится в осаде

Представитель ХАМАС Абд аль-Латиф Кану приветствовал взрыв на автовокзале в Иерусалиме.

Об этом сообщает INN.

«Сионистская оккупация расплачивается сегодня за свои преступления и агрессию против нашего народа и мечети Аль-Акса, и мы неоднократно предупреждали об этом. взорвется и распространится по всем районам», — сказал он.

В последние месяцы Израиль пережил волну терроризма, хотя до сих пор нападения в основном происходили на территории Иудеи и Самарии, и совершались палестинцами с использованием автоматов или ножей.

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

На место взрыва были направлены силы полиции, которые выясняют, не связаны ли взрывы с терроризмом. Первая дорога — главная артерия столицы — была закрыта для входящего транспорта со стороны Тель-Авива.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.