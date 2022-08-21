ХАМАС прокомментировал мировую реакцию на заявление Аббаса о «50 холокостах»

Представители ХАМАСа и «Исламского джихада» осудили решение Германии о возбуждении дела в связи с разжиганием ненависти Аббасом, называя это «предвзятым отношением».

В субботу террористические организации ХАМАС и «Исламский джихад» резко выступили против решения Германии о начале расследовании в отношении председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в связи с отрицанием Холокоста.

Представители террористов заявили, что Германия поддалась «израильской кампании подстрекательства».

После провокационного заявления Аббаса во время встречи в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Израиль совершил «50 холокостов» по отношению к палестинцам, в пятницу немецкая полиция открыла расследование против президента ПА.

Хусам Бадран, представитель ХАМАСа, заявил: «ХАМАС осуждает заявление немецкой полиции о начале расследования в отношении президента Махмуда Аббаса в свете его высказываний о преступлениях израильских оккупантов против палестинского народа».

«В очередной раз, — добавил Бадран, — мировые державы доказывают свое предвзятое отношение к израильской оккупации и отрицание исторических прав палестинского народа и его страданий на протяжении более семи десятилетий, которые начались с вытеснения нашего народа с его земли и принуждения его жить в качестве беженцев в изгнании».

По словам представителя ХАМАСа, как бы эти державы ни пытались исказить правду и не обращать внимания на то, что постигло палестинский народ, даже применять двойные стандарты, но «им не стереть палестинское повествование, сколько бы времени это ни заняло».

«Исламский джихад» также осудил немецкое расследование против Аббаса и заявил, что слова председателя ПА «являются частью национального палестинского повествования, когда наш народ защищается перед всем миром, чтобы разоблачить преступления оккупантов».

Премьер-министр Яир Лапид осудил Аббаса за эти комментарии, заявив: «Махмуд Аббас обвинил Израиль в совершении «50 Холокостов», стоя на немецкой земле, — это не только моральный позор, но и чудовищная ложь».

«Во время Холокоста было убито шесть миллионов евреев, в том числе полтора миллиона еврейских детей. История никогда не простит ему этого», — добавил он.

Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт также осудил председателя ПА: «То, что президент Аббас сказал в Берлине о «50 холокостах», неправильно и неприемлемо».

«Германия никогда не потерпит попыток отрицать уникальное измерение преступлений Холокоста», — подчеркнул Зайберт.

В заявлении офиса Аббаса позже прокомментировали, что он «вновь заявляет и подчеркивает, что Холокост был самым отвратительным преступлением, которое произошло в современной истории человечества».

Ранее «Курсор» писал, что полиция Германии ведет уголовное дело о разжигании ненависти Аббасом.

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